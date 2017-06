Kritisk for ni brannofre i London

Minst 58 personer er bekreftet omkommet eller antatt omkommet i brannen som rammet den 24 etasjer høye blokken natt til onsdag. I tillegg er mange fortsatt savnet, og det er derfor ventet at antall døde vil stige.

Søndag sa finansminister Philip Hammond at fasadeplatene som ble montert på bygningen under rehabiliteringen i fjor, trolig er forbudt i Storbritannia.

Labour-parlamentariker David Lammy mener myndighetene og politiet umiddelbart bør beslaglegge alle dokumenter som handler om renovasjonsarbeidet.

– Statsministeren må handle umiddelbart for å sikre at bevis blir ivaretatt slik at alle som er ansvarlige for det som skjedde i Grenfell Tower blir holdt ansvarlig overfor loven, sier han.

Labour-leder Jeremy Corbyn tar til orde for at regjeringen må overta tomme leiligheter og tilby dem til de mange hundre som mistet sine boliger i onsdagens brannkatastrofe. Alle midler bør tas i bruk, uttaler han til ITV.

Londons ordfører Sadiq Khan skriver i avisen The Observer søndag at myndighetene bør begynne å erstatte noen av hovedstadens høybygg med sikrere boliger.

– Grenfell Tower-brannen er trolig boligbrannen der flest liv har gått tapt siden andre verdenskrig, skriver han.

– Tragedien innebærer at titusener av mennesker forståelig nok er bekymret over hvorvidt de er trygge i sine egne hjem, skriver han videre.

