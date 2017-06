USA hevder å ha drept IS' propagandasjef i Afghanistan

Angrepet fant sted 3. juni og var rettet mot et militært mål i Achin-distriktet i Nangarhar-provinsen øst i landet, opplyser USAs militærledelse i Afghanistan.

– Jawad Khans dødsfall vil splitte IS-nettverket, sette rekrutteringsprosessen ut av spill og hindre deres forsøk på å gjennomføre internasjonale aksjoner, sier general John Nicholson, som leder de amerikanske styrkene i Afghanistan.

USA har sammen med afghanske styrker kjempet mot IS i Nangarhar-provinsen siden IS fikk fotfeste der i januar 2015.

I april i år bombet USA et tunnelanlegg som skal ha vært benyttet av IS i Nangarhar. Ifølge afghanske myndigheter ble over 90 opprørere drept i angrepet.

