Trump med stikk mot Obama da han kunngjorde ny Cuba-politikk

Det var i en tale i Miami i delstaten Florida fredag kveld at Trump kunngjorde endringene i USAs politikk overfor øystaten.

– Det er vanskelig å tenke seg en politikk som gir mindre mening enn den forrige administrasjonens forferdelige og villedende avtale med Castro-regimet, sa Trump fra talerstolen fredag kveld.

Endringene til Trump innebærer at det blir vanskeligere for amerikanere å besøke øya som turister. I tillegg gjeninnføres flesteparten av restriksjonene på amerikansk forretningsvirksomhet med selskaper som knyttes til det cubanske militæret – noe som inkluderer mange statlige hoteller og restauranter på Cuba.

– USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump.

Trump-administrasjonens linje overfor øystaten innebærer ikke en fullstendig reversering av Obamas politikk. Blant annet vil landenes ambassader i henholdsvis Washington og Havanna forbli åpne, og amerikanske flyselskaper og cruiseskip vil fortsatt kunne frakte passasjerer til øya.

– Tilbake fra Miami hvor mine cubanske/amerikanske venner er veldig fornøyde med hva jeg signerte i dag. Nok et løfte jeg ikke glemte! skrev presidenten på Twitter etterpå.

– Tilbakeslag

Cubas regjering har i en uttalelse kommentert at Trumps nye politikk er et tilbakeslag for relasjonen mellom landene.

Samtidig sier regjeringen i landet at den vil "fortsette å ha en respektfull dialog og et samarbeid i saker av felles interesse".

Obama og Cubas president Raul Castro kunngjorde i desember 2014 at de diplomatiske forbindelsene mellom landene skulle gjenopptas. Obama fikk begrenset deler av embargoen som ble innført i 1962. Obama ble i fjor den første sittende amerikanske presidenten som besøkte Cuba siden 1928.

Kan forverres

Flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har poengtert at endringene kan forverre situasjonen i landet, skriver Reuters.

– Det kommer til å ramme meg, fordi de fleste av kundene mine kommer fra USA, sa Enrique Montoto (61), som leier ut rom gjennom det amerikanske utleienettstedet Airbnb.

– Når han (Trump) kutter ned på reise, rammer han oss, de cubanske gründerne, sa 44 år gamle Camilo Diaz, en servitør på en restaurant i Havanna.

– Vi er de som blir rammet, la han til.

