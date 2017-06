Sju amerikanske soldater såret i Afghanistan

Lørdagens angrep skjedde nord i landet, i Shaheen-basen utenfor byen Mazar-i-Sharif. Norske soldater har tidligere har vært stasjonert i dette området. Det ble først meldt at fire amerikanske soldater var drept, men noe senere opplyste de amerikanskledede NATO-styrkene at sju amerikanske soldater er såret og evakuert for behandling.

– Innsideangrepet i Shaheen-basen er under etterforskning, heter det på operasjon Resolute Supports Twitter-konto.

Angriperen skal ha blitt drept.

Angrep der afghanske soldater med Taliban- eller IS-sympatier retter våpnene mot amerikanske kolleger, er ganske vanlige i det krigsherjede landet. Senest den 10. juni ble det meldt at minst to amerikanske soldater var drept av en afghansk soldat.

