Sju amerikanere savnet etter kollisjon mellom marineskip og sivilt fartøy

Sju amerikanere er savnet og tre er skadd etter at et amerikansk marineskip kolliderte med et konteinerskip sørvest for Yokosuka i Japan natt til lørdag.