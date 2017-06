Søvnapné medvirket til skuespiller Carrie Fishers død

Det er konklusjonen i pressemeldingen fra rettsmedisineren i Los Angeles. Det har ikke vært mulig å avgjøre hva som direkte forårsaket Fishers død. Søvnapné er et syndrom der man får åndedrettsstopp eller -reduksjon på ti sekunder eller mer minst ti ganger i timen i snitt under søvn, men det nevnes også at Fisher tok flere medisiner, uten at etterforskerne har kunnet si om det bidro da hun døde.

Fisher døde 27. desember, bare noen dager etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles, 15 minutter før landing. 60-åringen ble lagt inn på intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles, der hun døde fire dager senere.

Rettsmedisinerne bak pressemeldingen ville ikke svare på hvorvidt en full obduksjonsrapport er tilgjengelig.

Fishers bror, Todd Fisher, sier han ikke er overrasket over at de ikke har fått klare svar, at familien ikke ville ha en obduksjon og at de ikke føler at noe nytt er kommet fram. Det var kjent at søsteren hadde diagnosen bipolar lidelse og slet med stoff – og medisinmisbruk.

Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene, men også som datter av filmstjernen Debbie Reynolds. Reynolds døde dagen etter datteren.

