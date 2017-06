Påtalemyndigheten vil stille Bill Cosby for retten på nytt

Juryen orientere allerede torsdag dommer Steven O'Neill om at de ikke var i stand til å komme til enighet om en kjennelse. Medlemmene hadde da drøftet saken i over 30 timer. O'Neill sendte dem imidlertid tilbake for å fortsette overveielsene.

Den berømte komikeren er tiltalt for seksuelle overgrep mot Andrea Constand (44). Overgrepet skal ha skjedd i Cosbys bolig i Philadelphia i 2004.

Lørdag kom nyheten om at heller ikke dette forsøket lyktes, og dommeren valgte da å erklære rettssaken for ugyldig.

Påtaleansvarlig Kevin Steele opplyser at han vil reise ny rettssak mot 79-åringen. Men forsvarerne mener at utfallet av saken er en seier for Cosby og TV-stjernens kone Camille Cosby anklaget Steele for å være "avskyelig ambisiøs". Hun angrep videre både dommeren, Constands advokat og mediene.

Cosby sto tiltalt for tre tilfeller av seksuelle overgrep. Forsvareren har hevdet at Cosby og Constand var elskere og at hun samtykket til den seksuelle omgangen.

Det ble satt en kausjon på 1 million dollar, snaut 8,5 millioner kroner.