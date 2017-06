"Oppmuntrende" møte mellom Pave Frans og Merkel

De to møttes i Vatikanet lørdag, og Merkel sa etterpå at møtet hadde gitt henne styrket selvtillit.

– Han oppfordret meg til å fortsette arbeidet med disse sakene, sa Merkel etter møtet, det fjerde mellom de to. Statsministeren opplyste om at utvikling i Afrika vil bli et sentralt tema på det neste toppmøtet i G20-gruppen, som skal finne sted i Hamburg denne sommeren.

– Det var alt i alt en svært oppmuntrende samtale om å fortsette på veien vi er blitt enige om, til tross for alle utfordringene. Og å prøve å lykkes, steg for steg, for hele verdenssamfunnet, sa Merkel til de frammøtte journalistene. Paven takket også Merkel for hennes fredsarbeid.

Kampen mot klimaendringene ventes å bli et vanskelig tema under G20-møtet siden USAs president Donald Trump har besluttet å trekke USA ut av avtalen. Pave Frans har på sin side engasjert seg sterkt i kampen mot klimaendringer.

Lørdagens besøk har blitt kritisert i Tyskland, siden paven ser ut til å bryte med en uskreven regel om å ikke ta imot politikere i audiens mens det pågår valgkamp. Merkel forsøker å bli gjenvalgt som Tysklands statsminister for fjerde gang denne høsten.

