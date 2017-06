May: – Støtten til brannofrene har ikke vært god nok

London-politiet meldte lørdag at 58 personer er savnet etter branninfernoet som ødela den kommunale boligblokka Grenfell Tower. De 30 som er bekreftet døde, inngår i tallet, sier Londons politisjef Stuart Cundy. Politiets opptelling baserer seg på opplysninger fra pårørende.

Han varsler samtidig at tallet på savnede – og dermed også omkomne – kan komme til å stige ytterligere. 19 personer er fortsatt innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk for ti av dem, opplyser kilder i helsevesenet lørdag.

Kritikk

Samme dag møtte statsministeren noen av de rammede i statsministerboligen i Downing Street. Det har blitt rettet skarp kritikk mot Theresa Mays håndtering av brannkatastrofen. Både fredag og lørdag var det demonstrasjoner på Whitehall og i sidegaten Downing Street.

"May må gå", "Rettferdighet for Grenfell" og "Blod på hendene" var noen av parolene.

Det ble tolket som om hun unngikk lokalbefolkningen da hun besøkte brannstedet torsdag. Når hun vendte tilbake fredag, ropte folk til henne at hun burde skamme seg.

May unnlot å dra til pårørendesenteret for å besøke ofre for brannen før helgen, begrunnet med sikkerhetshensyn. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth, som fredag tok med seg prins William for å møte overlevende.

Tiltak

May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.

– Innsatsen til nødetatene, helsevesenet og lokalsamfunnet har vært heroisk. Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.

Statsministeren lovet penger til klær, mat og andre livsnødvendigheter for de rammede, og lovet også at alle de rammede skulle få et hjem i nærheten i løpet av tre uker.

May har også gitt kommunale myndigheter ordre om å gjennomføre sikkerhetssjekker i alle høyblokker i løpet av kort tid.

Krevende redningsarbeid

Å lokalisere og identifisere alle de døde fra branninfernoet i den 24 etasjer høye blokka kan komme til å ta ukevis. Bygningen hadde rundt 600 beboere totalt. Politisjef Cundy sier det også kan ha vært personer i blokka som politiet ikke vet om.

Søket etter omkomne ble i en periode midlertidig stanset av sikkerhetshensyn, men var lørdag ettermiddag i gang igjen. Redningsarbeiderne har klart å ta seg helt opp på taket av den utbrente blokka.

Brannen spredte seg svært raskt i høyhuset, som rommet kommunale boliger. Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg som den gjorde.