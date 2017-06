Hamas avviser at IS sto bak knivdrap

De tre palestinerne ble skutt og drept av israelsk politi etter knivstikkingen.

Ifølge polititalsmann Micky Rosenfeld angrep de tre palestinerne politifolk på to ulike steder i nærheten av Jerusalems gamleby fredag.

Angriperne skal ha hatt både kniver og automatvåpen.

IS har påtatt seg skylden for angrepet. Ekstremistgruppa har advart om at angrepet ikke blir det siste.

Den militante gruppen Hamas hevder imidlertid at en av angriperne var deres, og at de to andre var fra Folkefronten for frigjøring i Palestina (PFLP).

Politiet opplyste tidligere fredag et en politikvinne var kritisk såret etter at hun ble stukket med kniv. Fredag kveld opplyser politiet at politikvinnen døde av skadene.

272 palestinere er drept av israelske styrker og sivile siden oktober 2015, da det brøt ut nye protester. 42 israelere, to amerikanere, to jordanere, en eritreer, en sudaner og en brite er drept i palestinske angrep i samme periode, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

(©NTB)