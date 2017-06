2.550 migranter plukket opp av italiensk kystvakt

Flesteparten av dem ble plukket opp fra havet i 18 ulike oppdrag i løpet av fredag, men det ble også utført oppdrag natt til lørdag, opplyser kystvakten til nyhetsbyrået ANSA.

EUs grensebyrå Frontex og italienske marinefartøy bisto også i aksjonene.

Leger Uten Grenser opplyser samtidig å ha "reddet en gummibåt full av skrekkslagne mennesker" sent fredag kveld.

Siden nyttår har over 1.800 mennesker mistet livet i forsøk på å ta seg over Middelhavet fra Afrika til Europa, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

