USA utplasserer avansert rakettsystem i Syria

Tjenestemenn i Washington bekrefter at USA har utplassert rakettsystemet HIMARS på syrisk jord, men vil ikke si hvor mange utskytningsramper montert på lastebiler det er snakk om.

Rakettsystemet åpner for presisjonsangrep mot mål på bakken, også i dårlig vær når det er vanskelig å gjennomføre flyangrep.

HIMARS-systemet kan avfyre seks målstyrte raketter med en rekkevidde på opptil 70 kilometer, eller én enkelt rakett med en rekkevidde på 300 kilometer.

Norske soldater

Russland har protestert mot utplasseringen og frykter at rakettene vil bli brukt mot syriske regjeringsstyrker, men USA fastholder at de bare skal brukes til å forsvare al-Tanf-basen mot angrep.

Styrker fra flere land er i dag stasjonert ved al-Tanf-basen, der de trener opp syriske opprørere i håp om at de skal nedkjempe IS.

Ifølge lokale kilder er også soldater fra Norge stasjonert ved basen, men Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere denne opplysningen.

Russland og andre kritikere hevder at opprørene som trenes opp til å kjempe mot IS, i neste omgang vil rette våpnene mot syriske regjeringsstyrker og deres allierte, og at amerikanernes mål er å styrte president Bashar al-Assad.

Russiske protester

– Utplassering av utenlandske våpen på syrisk jord må først godkjennes av regjeringen i en suveren stat, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Den USA-ledede koalisjonen mot IS har gjentatte ganger gjennomført angrep mot syriske regjeringsstyrker som kjemper mot IS langs grensa til Jordan, heter det videre.

– Det er ikke vanskelig å gjette seg til at disse angrepene vil fortsette og at det i framtida vil bli brukt HIMARS mot den syriske hæren, heter det i kunngjøringen.

