Tyskland med skarp kritikk av amerikanske Russland-sanksjoner

Merkels talsperson Steffen Seibert sa fredag at det er merkelig at europeisk økonomi "blir et mål" for amerikanske sanksjoner.

– Det må ikke skje, understreket Seibert.

Han la til at Merkel deler bekymringene til sin utenriksminister Sigmar Gabriel og den østerrikske statsministeren Christian Kern. De anklaget torsdag USA for å bruke sanksjoner mot Russland til å fremme USAs egen eksport av olje og gass.

Striden dreier seg om nye sanksjoner mot Russland som torsdag ble vedtatt i det amerikanske Senatet. I vedtaket trues det med sanksjoner mot europeiske selskaper som bidrar til russisk gasseksport.

Sanksjonene vil omfatte rørledningen Nord Stream 2 under Østersjøen fra Russland til Tyskland.

Vedtaket må godkjennes både av Representantenes hus og president Donald Trump før det kan tre i kraft.

(©NTB)