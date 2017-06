- Trumps Cuba-politikk vil stramme inn på reise og handel 

Ifølge Reuters vil Trump gjøre endringer som blant annet gjør det strengere for amerikanere å reise til Cuba. I tillegg ønsker presidenten å begrense forretningsvirksomheten med den cubanske hæren.

– Vi vil at dette forholdet skal være et forhold der vi kan bidra til å oppmuntre det cubanske folket gjennom økonomisk samhandling, uttalte en talsmann for Det hvite hus.

Tidligere president Barack Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer. Trump er derfor under press fra næringslivet i USA, som ønsker få endringer i USAs nye nærvær på Cuba.

