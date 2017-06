Russland: Kan ha drept IS-lederen

Det russiske forsvarsdepartementet skal undersøke saken nærmere for å finne ut om Baghdadi faktisk er død, melder nyhetsbyrået TASS.

Baghdadi skal ha deltatt på et møte utenfor byen Raqqa som ble rammet av et luftangrep 28. mai. Også andre IS-ledere var til stede på møtet, ifølge en uttalelse fra det russiske militæret.

Russiske kampfly deltar i Syria-krigen og gir luftstøtte til de syriske regjeringsstyrkene. De russiske flyene har mange ganger bombet IS og andre ytterliggående islamistiske grupper.

Flere ganger tidligere er det blitt hevdet at Baghdadi er blitt drept eller såret, uten at dette er blitt bekreftet.

Raqqa er IS' viktigste by og har i praksis fungert som en hovedstad for de ytterliggående islamistene som de siste årene har kontrollert store landområder både i Syria og Irak.

