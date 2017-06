May bevilger støtte til brannofre i London

Beløpet skal gå til nødhjelp, mat, klær og andre utgifter, opplyste May fredag ettermiddag.

Kunngjøringen kom etter at The Guardian tidligere fredag skrev at folk har donert så store mengder mat og klær at frivillige ikke klarer å håndtere mer. Pengedonasjoner vil derfor være mer hjelpsomt, opplyste Volunteer Centre for Kensington & Chelsea.

Men noen steder tar fortsatt imot nødvendige ting som bleier, barnemat, hijaber, klær, toalettsaker, mat, tepper og vann, påpeker avisen. Samtidig har Røde Kors etablert en egen donasjonsside på internett.

Dronning Elizabeth og prins William besøkte fredag formiddag pårørende og overlevende som ikke lenger har tak over hodet etter brannen. Det er opprettet midlertidig husly på Westway Sports Centre, der det også deles ut mat og klær, og hvor dronningen og prinsen fikk omvisning.

