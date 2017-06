Mann pågrepet av væpnet politi ved Parlamentet i London

Den pågrepne er i 30-årene, opplyser politiet på Twitter. Et stort antall væpnede politifolk skal ha rykket ut til stedet.

Øyenvitner forteller at politiet brukte et elektrosjokkvåpen etter at noen ropte "kniv, kniv", ifølge avisa The Guardian. Bilder viser den pågrepne i grå hettegenser utenfor porten inn til området med parlamentsbygningen.

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd i hendelsen. Under terroraksjonen i London i mars ble en politimann drept med kniv ved porten inn til parlamentsområdet. I tillegg ble flere personer kjørt ned og drept på Westminster Bridge.

(©NTB)