Kilde: USA vil sende flere soldater til Afghanistan

Beslutningen til forsvarsminister Jim Mattis vil bli offisielt offentliggjort neste uke, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AP.

Planen er at de fleste ekstra soldatene skal trene og veilede afghanske styrker. Noen av amerikanerne skal delta i antiterror-operasjoner mot Taliban og ekstremistgruppa IS.

Tidligere president Barack Obama håpet å trekke USA helt ut av Afghanistan, men det skjedde aldri. For et år siden erklærte han at det maksimalt skulle være 8.400 amerikanske soldater i landet.

Ifølge AP er det imidlertid minst 2.000 amerikanske soldater i Afghanistan som ikke regnes inn i det offisielle tallet.

USAs president Donald Trump har gitt Mattis full myndighet til selv å bestemme antallet amerikanske soldater i Afghanistan, Irak og Syria.

Norge har om lag 50 soldater i NATOs styrke i Afghanistan, og mandatet deres utløper i år. Statsminister Erna Solberg sa i forrige måned at hun åpner for å forlenge oppholdet til de norske soldatene.

Ifølge VG forsøker NATO å presse Norge til å sende flere soldater til landet. Årsaken er at de afghanske styrkene har store problemer med å bekjempe Taliban-bevegelsen på egen hånd.

