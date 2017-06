Egyptisk politi slo ned på demonstrasjon i Kairo

Kun et mindre antall personer møtte opp til fredagens demonstrasjon, og bilder på sosiale medier viser at opprørspoliti raskt oppløste gruppen med demonstranter.

Det var opposisjonen i landet som hadde oppfordret til demonstrasjoner fredag, i protest mot at nasjonalforsamlingen har vedtatt å gi to øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia. Opposisjonen anklager de folkevalgte for å ha "solgt" de to øyene Tiran og Sanafir til Saudi-Arabia, i bytte mot økonomisk bistand fra Riyadh.

– Vi håper at folk møter opp for å protestere. Dersom folket ikke deltar, kan vi heller ikke forsvare folkets rettigheter, sa opposisjonslederen Hamdeen Sabahi i forkant av fredagens demonstrasjon.

Rundt 50 aktivister ble pågrepet i forkant av demonstrasjonen, ifølge en menneskerettsadvokat.

De to øyene ligger ved innløpet til Akababukta og kan dermed kontrollere anløp til den israelske havnebyen Eilat.

Øyene ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men gitt tilbake til Egypt da landet i 1979 inngikk en fredsavtale med israelerne.

(©NTB)