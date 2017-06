Amazon kjøper dagligvarekjeden Whole Foods

Summen tilsvarer over 115 milliarder norske kroner. Avtalen, som inkluderer gjeld, skal ferdigstilles innen utgangen av året, opplyser selskapene fredag.

Avtalen innebærer at Amazon betaler 42 dollar per Whole Foods-aksje. Whole Foods-aksjen var verdt om lag 33 dollar ved endt handel torsdag. Kursen steg raskt etter at avtalen ble kjent, til rundt 42 dollar fredag ettermiddag.

Tross oppkjøpet vil dagligvarekjedens medgrunnlegger og nåværende toppsjef John Mackey fortsette å lede Whole Foods, og kjedens butikker skal fortsatt drives under Whole Foods-navnet.

