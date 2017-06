Åtte døde i eksplosjon i barnehage i Kina

Eksplosjonen inntraff ved inngangen til barnehagen torsdag ettermiddag lokal tid, idet foreldre hadde kommet for å hente barna.

Lokale medier i Fengxian i Jiangsu-provinsen viste bilder av flere kvinner og barn som satt eller lå på gresset utenfor barnehagen. Flere av dem blødde.

Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen, men en talsmann for politiet sier at saken er under etterforskning.

(©NTB)