Stort flertall i USA er misfornøyd med Trump

Bare 34 prosent mener presidenten har noe særlig respekt for USAs demokratiske institusjoner og tradisjoner.

64 prosent er misfornøyd med Trumps jobb som president, ifølge undersøkelsen som er utført av NORC Center for Public Affairs Research. Blant republikanere og uavhengige velgere som heller mot Det republikanske partiet, er en firedel misfornøyd.

Andelen som ikke liker Trumps håndtering av helsepolitikk, ligger på 66 prosent. 64 svarer at de er misfornøyd med klimapolitikken hans, i undersøkelsen som ble utført etter at Trump erklærte at han trekker USA fra Parisavtalen.

Mens 63 prosent er misfornøyd med presidentens utenrikspolitikk, får han noe bedre karakter for innsatsen mot terrorisme. Her svarer bare 52 prosent at de er lite fornøyd.

