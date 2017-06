Putin anklager BBC for å støtte Navalnyj

Navalnyj ble denne uka dømt til 30 dagers fengsel for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon og måtte også sone to uker bak murene for det samme i mars.

De siste årene har han markert seg som en av Putins fremste kritikere og gjort det klart at han ønsker å stille som presidentkandidat i 2018. Han får trolig ikke anledning til dette, ettersom han har en korrupsjonsdom som han selv hevder var politisk motivert.

Under en TV-sendt utspørring torsdag, fikk Putin et spørsmål fra BBCs reporter om behandlingen av Navalnyj.

– Da jeg hørte at du var fra BBC, var jeg ikke et eneste øyeblikk i tvil om at du kom til å stille akkurat det spørsmålet. Dette er på en måte propaganda fra folkene dere støtter, lød Putins svar.

(©NTB)