Over 30 drept i selvmordsangrep i Somalia

Angrepet startet onsdag kveld og var ikke over før torsdag morgen, da alle gjerningsmennene var drept, ifølge politiet.

– De angrep målrettet et sted med forretningsfolk og drepte uskyldige sivile, sier en talsmann for det somaliske sikkerhets- og beredskapsdepartementet og legger til at alle de fem gjerningsmennene ble drept.

Den ekstremistiske islamistgruppa al-Shabaab sier den står bak.

Angrepet begynte onsdag kveld da en lastebil full av sprengstoff eksploderte rett utenfor to populære restauranter i den somaliske hovedstaden. Restaurantene var fulle av folk som hadde brutt fasten for dagen. Muslimene er for tiden inne i den hellige fastemåneden ramadan.

Etter at bilbomben hadde eksplodert, stormet en gruppe væpnede menn inn i restaurantene og begynte å skyte. Deretter tok angriperne flere gisler.

Somaliske regjeringsstyrker omringet restaurantene og skjøt mot angriperne, og først da dagslyset kom torsdag morgen, var angrepet over.

Overlevende forteller at de søkte tilflukt under bordene da gjerningsmennene stormet inn og skjøt vilt rundt seg.

– Angriperne gikk fra rom til rom. Jeg trodde aldri jeg skulle få se solen igjen, sier en av restaurantgjestene. En annen overlevende forteller at han gjemte seg bak en gardin men ble oppdaget av en av angriperne.

– Han skjøt mot meg, og jeg ble truffet i beinet, sier han.

