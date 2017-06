Le Pen mister immunitet i sak om ærekrenkelser 

EU-parlamentet vedtok torsdag at Marine Le Pen kan rettsforfølges i en sak som gjelder ærekrenkelser.

Le Pen er valgt inn i EU-parlamentet for Nasjonal front på ytre høyre fløy i Frankrike. Hun gikk videre til annen runde i presidentvalget i Frankrike i mai, men ble slått av sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

Hun risikerer nå rettsforfølgelse for ytringer hun kom med i mai 2015 på fjernsynskanalene ITÉLÉ og Europe 1.

I programmet gikk Le Pen hardt ut mot Christian Estrosi, som er ordfører i Nice. Le Pen beskyldte Estrosi for å stå i ledtog med islamske fundamentalister og for ulovlig å ha finansiert Uoif, en forening for islamske organisasjoner i Frankrike, ved å gi en moské for lav husleie.

Ordføreren svarte ved å anmelde Le Pen for ærekrenkelser.

EU-parlamentet har også tidligere opphevet Le Pens rettslige immunitet i andre saker, deriblant i en sak hvor det er mistanke om misbruk av EU-midler.

