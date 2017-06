Ingen tegn til gjennombrudd i Storbritannia

Tre av de fem partiene uttrykte stor bekymring for hvordan det ville gå med fredsavtalen for Nord-Irland om May inngår i en koalisjon med Nord-Irlands Demokratiske unionistparti (DUP).

Etter å ha møtt May i London anklaget Gerry Adams, som leder Sinn Féin, henne for å sette langfredagsavtalen på spill i "et desperat forsøk på å klamre seg til makten".

Langfredagsavtalen åpnet i 1998 for maktdeling i Nord-Irland for Sinn Féin og deres probritiske unionistrivaler DUP etter flere tiår med vold og krig.

– Vi advarte May mot at en koalisjon mellom de konservative og DUP kan undergrave avtalene, sa Adams etter møtet.

Også Colin Eastwood, som leder det katolske sosialdemokratiske SDLP, og Naomi Long som leder sentrumvenstre-partiet Alliance Party, uttrykte skepsis til Mays løfte om nøytralitet i Nord-Irland om en koalisjon med DUP blir virkelighet.

Bare lederen for Ulster Unionist Party, Robin Swann, sa at han følte seg trygg på Mays løfter.

