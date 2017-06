David Grossman vant Bookerprisen

Prisen går til et verk som er oversatt til engelsk og utgitt i Storbritannia. Utdelingen fant sted i Victoria & Albert-museet i London onsdag kveld.

Prisen består 50.000 pund, rundt 535.000 kroner. Halvparten går til forfatteren og halvparten til oversetteren. 63 år gamle Grossman deler dermed prisen med sin amerikanske oversetter Jessica Cohen.

Roy Jacobsen (62) var nominert med boka "De usynlige", som på engelsk har fått tittelen "The Unseen". Boka har fått strålende kritikker i Storbritannia. Her hjemme har den solgt i over 170.000 eksemplarer. Forlaget Cappelen Damm har solgt den til 18 land.

Jacobsen var første norske forfatter som ble plukket ut til å være med på kortlisten til prisen – en liste over seks nominerte. De seks ble plukket ut fra en liste som besto av 126 forfattere.

(©NTB)