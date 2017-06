Amerikaner satt fri i Nord-Korea har alvorlige hjerneskader

22 år gamle Otto Warmbier lå i koma da han ble sendt hjem til USA etter 17 måneder i nordkoreansk fangenskap. Han sonet en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

Legene sier han befinner seg i våken tilstand, men uten å kunne reagere på stimuli. Han kan åpne øynene og blunke, men han viser ingen tegn til å forstå når han blir tilsnakket eller bedt om å gjøre noe.

Legene sier at de ikke vet hva som har forårsaket tilstanden, og av hensyn til familien vil de ikke uttale seg om utsiktene hans.

Tidligere torsdag opplyste sykehuset at han har alvorlige nevrologiske skader.

– Ottos tilstand er stabil, men han har fått en alvorlig nevrologisk skade, sa Kelly Martin som er talskvinne for UC Health University i Cincinnati.

Faren til studenten, Fred Warmbier, sier han ikke har noen tro på den nordkoreanske forklaringen om at sønnen falt i koma som følge av botulisme og en sovepille.

Han sier at sønnen har ligget i koma siden dagen etter at han ble dømt for over ett år siden, og at han har blitt behandlet brutalt og terrorisert mens han var i fangenskap.

