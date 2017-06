– London-brannen var en varslet katastrofe

Ansvaret for utleie av leilighetene i den nå utbrente boligblokken ligger hos organisasjonen Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO).

– Dette er en skandale. Det er en av de største skandalene i landet, og den kunne vært unngått, sier KCTMOs tidligere styreleder Reg Kerr-Bell til avisa Telegraph.

Han forteller at han trakk seg fra stillingen for flere år siden på grunn av bekymringer knyttet til sikkerheten.

To dager før brannen skal han ha diskutert saken med en tidligere kollega. Et møte med en representant i Parlamentet var planlagt for å formidle bekymringene til politikerne.

En beboerorganisasjon i bydelen North Kensington har lenge advart mot brannfare både i blokken som brant onsdag, og i andre kommunale boliger i samme område i London.

Tolv er bekreftet døde etter brannen, men det fryktes at det endelige antallet vil bli langt høyere. Det bodde opp mot 600 mennesker i de 120 kommunale leilighetene.

