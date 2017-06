Minst fire drept i selvmordsangrep i Mogadishu

Angrepet skjedde da en selvmordsbomber sprengte seg i en bil ved inngangen til bygningen. Flesteparten av ofrene var unge menn som var på vei inn i restauranten Pizza House, opplyser politisjef Mohamed Hussein til AP.

Mange av dem som jobber på restauranten, er utlendinger, hovedsakelig fra Etiopia.

Situasjonen var sent onsdag kveld fortsatt uavklart. Hussein sa først at væpnede menn hadde tatt seg inn i restauranten og at en gisselsituasjon var underveis. Men senere sa han at det er mulig at angrepet ble avsluttet med en bilbombe som gikk av utenfor Pizza House, før politiet igjen slo fast at det utspiller seg en gisselsituasjon på stedet. Det kan høres skyting inne i bygningen, opplyser politiet.

Polititjenestemannen Ali Mohamed sier til AFP det er restauranten Posh Treats som er rammet av angrepet. Posh Treats er en relativt ny restaurant i en velstående del av byen og er særlig populær blant unge og somaliere som er på besøk i hjemlandet.

– Selvmordsbomberen kjørte en bil lastet med sprengstoff som han kjørte inn i bygningen med, sier han.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for angrepet, men den al-Qaida-tilknyttede islamistgruppen al-Shabaab pleier å stå bak selvmordsangrep i hovedstaden, spesielt mot hoteller og restauranter. Statistikken viser også at slike angrep gjerne øker i antall gjennom fastemåneden ramadan. Angrepet fant sted onsdag kveld etter at fasten var brutt for dagen, på et tidspunkt da moskeer og restauranter var fulle av folk.

