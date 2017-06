Iran anklager Saudi-Arabia for å sponse terrorisme

Dette uttalte Zarif under fredsmeglersamlingen i Oslo – også kjent som Oslo Forum, der han delte litt informasjon fra iransk etterretning.

– Vi vet at Saudi-Arabia aktivt engasjerer seg med å fremme terroristgrupper som opererer øst i Iran i Baluchestan, sa Zarif på en pressekonferanse, ifølge Al Jazeera.

Han sa også at de væpnede gruppene brukte territoriet til en av deres naboer til å sette i gang angrep mot Iran, som for to måneder siden var årsaken til at ni iranske grensevakter ble drept. Uttalelsene kommer bare dager etter at ekstremistgruppa IS påberopte seg ansvaret for terrorangrep i Iran.

Spenningen mellom Iran og Saudi-Arabia har økt etter at den iranske revolusjonsgarden anklaget Saudi-Arabia for terrorangrepet i Teheran 7. juni, der 17 mennesker ble drept og 52 såret.

