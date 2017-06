IS med motoffensiv i Mosul

Ifølge irakiske sikkerhetskilder snek over 100 opprørere fra IS seg natt til onsdag inn i bydelen Dandan vest i Mosul, der noen av dem okkuperte en moské og kringkastet sitt budskap via høyttalere. Moskeen ble senere bombet av fly fra den USA-ledede koalisjonen.

Elleve irakiske politifolk og fire sivile er hittil drept, men IS-angrepet onsdag ettermiddag pågikk IS-angrepet fortsatt, ifølge kildene.

Irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og en USA-ledet koalisjon, innledet i oktober i fjor en offensiv for å gjenerobre Mosul fra IS, som tok kontroll over Iraks nest største by i juni 2014.

Offensiven har gått mye senere enn forutsett, men regjeringsstyrkene kontrollerer nå den østlige delen av byen samt deler av vestsiden.

