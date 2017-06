Human Rights Watch krever stans i asylreturer til Kabul

Advarselen kommer etter at en afghansk tenåring ble drept i et bombeangrep i den afghanske hovedstaden, mindre enn en uke etter at han var blitt sendt tilbake fra Sverige 30. mai.

– Europeiske land har i økende grad avvist asylsøknadene fra afghanere uten å benekte at de har behov for beskyttelse. Ideen om at Kabul ansees som trygt for afghanere har reelle følger. Kabul er ikke trygt, heter det i en kunngjøring fra HRW.

Sikkerhetssituasjonen i Kabul har blitt stadig mer alvorlig. Et massivt bilbombeangrep kostet over 150 mennesker livet og såret flere hundre 31. mai. I kjølvannet av dette oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politi, der politiet skjøt med skarpt. Fire mennesker ble drept. Selvmordsbombere slo til mot gravfølget for en av de drepte, og ytterligere sju mennesker ble drept. Blant dem var tenåringen som akkurat var returnert fra Sverige.

Tyskland returnerer ikke

Volden har ført til at tyske myndigheter inntil videre har innstilt returer av afghanske asylsøkere.

– Andre land bør gjøre et samme. Det trengs ikke flere dødsfall for å avlive myten om at Kabul er et trygt sted for flyktninger, mener HRW.

Norge er blant landene som returnerer afghanske asylsøkere til Kabul. Hit sendes også asylsøkere som ikke er fra Kabul- området, men andre deler av landet som Norge fortsatt anser å være utrygt, såkalt internflukt.

Returneres til internflukt

UDI-direktør Frode Forfang forsvarte praksisen i et blogginnlegg nylig.

– Risikoen for sivile er ikke høy nok til at vi kan erklære hele landet som utrygt for alle. Det må være individuelle forhold i tillegg, skrev han.

– Det vil imidlertid alltid være en diskusjon om akkurat hvor høyt terskelen skal settes. Og jeg har forståelse for at Afghanistan er et land som blir gjenstand for en slik diskusjon, skrev han videre.

Han viser til at Stortinget i fjor bestemte seg for å endre reglene som gjelder internflukt. Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var "urimelig", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven. Dermed er det blitt enda vanskeligere for afghanere å få beskyttelse i Norge.

