Egypts nasjonalforsamling sier ja til å gi bort øyer til Saudi-Arabia

Avstemningen i nasjonalforsamlingen skjedde etter flere dager med debatt der det gikk så langt at motstandere avbrøt en komitéhøring ved å rope taktfast i kor.

Selv om den kontroversielle maritime avtalen om overføring av to øyer fra Egypt til Saudi-Arabia nå er vedtatt i nasjonalforsamlingen, er ikke siste punktum satt. Motstandere av planen har brakt den inn for retten.

I april i fjor skrev egyptiske myndigheter under på avtalen. En domstol i Kairo erklærte avtalen gyldig. Regjeringen anket, men vant ikke fram da ankesaken ble behandlet i januar i år. De to øyene Sanafir og Tiran skal ikke tilhøre Saudi-Arabia, slo ankedomstolen fast. Saken fikk en ny runde i rettsapparatet i april, der regjeringen fikk medhold. Nå er saken til behandling i grunnlovsdomstolen.

Motstandere av saken anklager president Abdel Fattah al-Sisi for å ha forhandlet bort øyene som motytelse for saudiarabisk støtte. Egypts regjering har på sin side hevdet at øyene var saudiarabiske fra starten av, og at de ble leid ut til Egypt på 1950-tallet.

De to strategisk viktige øyene ligger mellom sørspissen av Sinai-halvøya og det saudiarabiske fastlandet, midt i det smale stredet som skip må benytte for å nå fram til havnebyen Eilat i Israel og Aqaba i Jordan.

