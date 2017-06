Den spanske regjeringen overlevde tillitsvotum

Ingen forventet at mistilliten ville bli vedtatt, men nasjonalforsamlingen debatterte saken i en og en halv dag før de gikk til avstemming. 82 stemte for forslaget, 170 mot og 97 avsto fra å stemme.

Det venstreradikale partiet Podemos fremmet forslaget for å kaste lys over statsminister Mariano Rajoys parti, som har vært involvert i en rekke korrupsjonsskandaler. Rajoy skal vitne i en korrupsjonsrettssak i slutten av juli.

Rajoy forsvarte seg med at det er korrupsjon i alle partier, men at det ikke er normen og at ingen i hans regjering er involvert.

Rajoy leder en mindretallsregjering etter valget i fjor. Det største opposisjonspartiet, sosialistene, avsto fra å stemme og vurderer å fremme et eget mistillitsforslag, heller enn å støtte Podemos, som de mener er populister.

Podemos oppsto i 2013 ut av protestene mot den langvarige økonomiske krisen i Spania.

