Corbyn: – Må konsentrere oss om å redde liv

Jeremy Corbyn sier i et intervju onsdag at man må ta lærdom av brannen, skriver The Guardian.

I intervjuet refererte Labour-lederen til en brann i Camberwell i Sør-London i juli 2009, hvor tre kvinner og tre barn omkom. Han sa at den brannen viste behovet for sprinkleranlegg og andre brannhemmende strukturer i høyblokker. Corbyn sa at Harriet Harman, den folkevalgte som representerte dem som ble rammet av brannen i 2009, har uttalt at hvis man kutter i utgiftene til lokale myndigheter, så "betales prisen et sted".

– I dag er dagen å støtte nødetatene og beboerne. I morgen kan man stille alle de spørsmålene. Men i dag må vi konsentrere oss om å håndtere konsekvensene av denne brannen, og forsøke å sikre trygghet og redde liv der de kan reddes, sier Corbyn.

Corbyn peker på flere ting som må undersøkes, både i bygningen og innad i nødetatene, men at det viktige nå er å konsentrere seg om å redde liv.

