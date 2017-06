Brannherjet London-blokk forsikret av norsk selskap

I en børsmelding skriver selskapet at de er forsikringsgiver for bydelen Royal Borough of Kensington and Chelsea, som inkluderer boligblokken som ble rammet av brann natt til onsdag.

– Våre tanker går til bygningens beboere og deres pårørende. Protector ville jobbe tett med de lokale myndigheter og redningstjenestene på stedet, opplyser selskapet.

Ifølge Protector vil den omfattende brannskaden hovedsakelig dekkes av selskapets reassuranseprogram.

Protector forsikring ble opprettet i 2004 og er børsnotert i Oslo, skriver E24 . Selskapet har nærmere 300 ansatte og kontorer i Oslo, Manchester, Stockholm og Helsinki.

