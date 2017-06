Beboere fikk beskjed om å holde seg innendørs i tilfelle brann

– Vårt råd om at man skal holde seg på samme sted, ligger fast inntil det blir gitt annen beskjed, heter det i et nyhetsbrev til beboerne fra 2014 som The Guardian gjengir.

Unntaket er om det brenner i egen leilighet eller korridoren utenfor. Bakgrunnen for rådet er at Grenfell er bygget etter strenge brannsikkerhetskrav, heter det videre.

Londons ordfører Sadiq Khan sier man vil gå rådet nærmere etter i sømmene.

– Dette er en av flere ting som folk forståelig nok stiller spørsmål ved. Det ble tatt opp av flere av beboerne i blokka og heldigvis valgte ikke beboerne å bli i leilighetene, men flyktet, sier Khan til BBC.

Han påpeker at det er svært mange boligblokker i London.

– Vi kan ikke ha en situasjon der folk settes i fare fordi det blir gitt dårlige råd, eller dersom det er tilfelle, slik det blir hevdet at blokkene ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt.

Øyenvitnet Tamara forteller at brannvesenet oppfordret folk til å bli værende der de er.

– De sa "vi vil komme og hente dere", sier hun til BBC

