BBC: Regjeringsavtale utsettes på grunn av storbrann

Theresa May og hennes konservative parti forhandler med det nordirske partiet DUP om støtte til en mindretallsregjering. Nå vil de utsette å kunngjøre resultatet på grunn av den tragiske storbrannen i en boligblokk i London, ifølge BBC.

Kilder i DUP sier til BBC at de to sidene er nær ved en avtale, men at brannen gjør det upassende å komme med en kunngjøring onsdag. På grunn av dette vil sluttforhandlingene bli utsatt til neste uke.

Hvis avtalen utsettes, vil også Dronningens tale, som skal være på mandag, bli utsatt. Da vil også starten på Brexit-forhandlingene bli utsatt, ifølge BBC.

