– Antatt gjerningsmann i Virginia mislikte republikanere

Kongressrepresentanten Steve Scalise og tre andre personer ble såret da en mann væpnet med et halvautomatisk våpen åpnet ild mot dem på en baseballbane i delstaten Virginia onsdag.

Scalise ble truffet i hoften og er ikke livstruende såret. Han ble fraktet til sykehus der han ble operert, og tilstanden er stabil, opplyser sykehuset.

I tillegg til Scalise ble en medarbeider til en annen kongressrepresentant samt to livvakter, såret.

Den antatte gjerningsmannen ble til slutt skutt av livvaktene til Scalise, og i en uttalelse noen timer etter hendelsen bekreftet president Donald Trump at mannen var død.

Ukjent motiv

Ifølge amerikanske medier er den antatte gjerningsmannen identifisert som 66 år gamle James T. Hodgkinson. Vermont-senator Bernie Sanders bekrefter at han jobbet frivillig for Sanders' valgkamp i fjor.

I en uttalelse sier Sanders at han blir "kvalm av denne avskyelige handlingen".

– La meg være så tydelig som mulig. Alle former for vold er uakseptable i vårt samfunn, og jeg fordømmer denne handlingen på det sterkeste, sier Sanders.

FBI og lokalt politi opplyser at det er for tidlig å si noe om motivet for hendelsen. Washington Post skriver at Hodgkinson eier et takstmannsfirma men at han ikke fikk fornyet lisensen sin i fjor.

Nyhetsbyrået Reuters melder på sin side at Hodgkinson mislikte republikanere og at han har publisert antirepublikanske ytringer på sosiale medier.

Baseball

Scalise, som er såkalt innpisker for republikanerne i Representantenes hus, spilte baseball i en park i Alexandria sammen med nærmere 30 andre kongressmenn og medarbeidere da de ble beskutt.

Kongressrepresentanten Mo Brooks, som var til stede på baseballbanen, forteller til CNN at gjerningsmannen var taus da han åpnet ild mot kongressmedlemmene.

– Våpenet var halvautomatisk. Han fortsatte å skyte på folk. Du kan bare tenke deg hvordan folk på banen løp til alle kanter, sier han.

Ifølge enkelte øyenvitner ble det trolig avfyrt mellom 50 og 100 skudd.

Fordømmer

"Representant Steve Scalise fra Louisiana, en sann venn og patriot, er alvorlig skadd, men kommer til å bli helt bra igjen. Våre tanker og bønner er med ham", skrev Trump på Twitter.

"Denne morgenen er hele Representantenes hus med Steve Scalise, det modige politiet, ansatte og alle de som var i fare", skriver republikaneren Paul Ryan, leder for Representantenes hus, på Twitter.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller onsdagens hendelse for et "avskyelig og feigt angrep". Også hun skryter av politiets innsats.