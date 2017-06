Trump mottar Moon til Korea-samtaler

Trump er vert for Moon 29. og 30. juni. De to presidentene skal diskutere hvordan de kan utvide samarbeidet mellom USA og Sør-Korea, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Samtalene vil dreie seg om hvordan de to landene kan hindre Nord-Koreas atomprogram.

– Trump og Moon vil strebe etter å fremme samarbeid på økonomiske og globale temaer, og de vil koordinere Nord-Korea-relaterte saker, blant dem hvordan man kan hindre den økende trusselen fra Nord-Korea, heter det i uttalelsen.

Moon, som ble tatt i ed som president i forrige måned, har sagt at han er åpen for å forhandle med fienden i nord. Trump har også sendt signaler om at han vil være villig til å ta i bruk ny taktikk for å håndtere Nord-Korea, og har søkt støtte i Beijing for kinesisk drahjelp.

Meldingen om møtet mellom Trump og Moon kom samme dag som forsvarsminister Jim Mattis og forsvarssjef Joe Dunford i en høring i forsvarskomiteen i Senatet tirsdag sa at trusselen fra Nord-Korea ikke har avtatt.

– Nord-Korea er den mest presserende og farligste trusselen mot fred og sikkerhet, sa Mattis.

– Regimets atomvåpenprogram utgjør en åpenbar og tilstedeværende fare for alle, og regimets provokative handlinger, i strid med internasjonalt lovverk, har ikke minsket, til tross for FN-resolusjoner og sanksjoner, sa Mattis.

Å håndtere Nord-Korea militært vil føre til omfattende konsekvenser, advarte Mattis.

– Det vil være en krig ulikt alt annet vi har sett siden 1953. Det vil være en svært, svært alvorlig krig, sa han.

