Sannfinländarna rakner - regjeringskrise avverget

Statsminister Juha Sipilä ba om et møte med presidenten for å oppløse trepartiregjeringen etter at Sannfinländarna valgte den omstridte politikeren Jussi Halla-aho til ny leder. Valget førte til en splittelse i partiet, og samtlige av statsrådene fra Sannfinländarna valgte å melde seg ut.

Men tirsdag ettermiddag opplyste Centern-lederen Sipilä at regjeringen kan fortsette med sine nåværende ministre og at regjeringskrisen dermed er avverget.

Den nye lederen for Sannfinländarna kommer fra ytre høyre fløy og har kommet med en rekke kontroversielle utspill og uttalelser. I 2012 ble han dømt for hets mot en folkegruppe etter et islamkritisk innlegg på sin egen blogg.

Ikke forutsetninger

De to øvrige partiene i regjeringen, Centern og Samlingspartiet, slo mandag fast at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinländarna.

Ledervalget har også skapt stor strid innad i partiet, og tirsdag brøt 20 av partiets 37 representanter i den finske riksdagen ut og dannet et nytt parti.

Nytt alternativ

Det nye partiet har fått navnet Nytt alternativ og ledes av Sannfinländarnas tidligere leder, utenriksminister Timo Soini.

Samlingspartiet og Centern, som har henholdsvis 37 og 49 representanter i Riksdagen, vil med de 20 representantene fra Nytt alternativ fortsatt ha majoritet i Riksdagen.

