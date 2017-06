Regjeringssamtalene begynner i Storbritannia

Etter valgnederlaget i forrige uke må Mays parti, De konservative, søke støtte fra andre for å oppnå flertall i Parlamentet.

Planen er nå at DUP skal fungere som støtteparti for en mindretallsregjering ledet av May. De to partiene er enige om en «skisse» til et samarbeid, og tirsdag begynner de mer konkrete samtaler om hvordan samarbeidet skal fungere.

– Jeg var ansvarlig for at vi havnet i dette rotet, og jeg skal få oss ut av det, sa May til sine partifeller mandag.

Hun ba flere ganger om unnskyldning for konsekvensene av parlamentsvalget som hun besluttet å holde.

Konflikten i Nord-Irland

DUP ble grunnlag på 1970-tallet som et parti for nordirske protestantiske kristne. På dette tidspunktet var Nord-Irland rammet av væpnet konflikt mellom protestantiske unionister og katolikker som ønsket løsrivelse fra Storbritannia.

Etter at konflikten tok slutt, har DUP i en lang periode styrt Nord-Irland sammen med sin tidligere erkefiende Sinn Féin.

I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London – noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.

Abort og homofile ekteskap

DUP er kjent for sine konservative standpunkter i sosiale spørsmål. Partiet er motstander av homofile ekteskap og svært kritisk til abort. En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.

I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.

DUP støtter Storbritannias løsrivelse fra EU, men er opptatt av at brexit ikke må gjøre det vanskelig å krysse grensa mellom Nord-Irland og Irland. Mange er derfor spent på om DUP vil påvirke Theresa Mays posisjoner i brexit-forhandlingene med EU.

– Desperat forsøk

De siste dagene har 735.000 briter skrevet under på en opprop hvor de fordømmer det planlagte samarbeidet mellom De konservative og DUP. I oppropet beskrives samarbeidet som et «avskyelig, desperat forsøk på å beholde makten».

Irlands statsminister Enda Kenny har advart om at samarbeidet kan skape problemer for fredsprosessen i Nord-Irland. At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen.

