Netanyahu vil forby utenlandsk støtte til menneskerettsorganisasjoner

Ikke-statlige israelske organisasjoner må i dag oppgi alle pengebidrag fra utlandet hver gang de legger fram rapporter eller kommer med andre utspill.

Dette er ikke nok, mener statsminister Benjamin Netanyahu, som anklager menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem, Peace Now og Breaking the Silence for å fremme Israel-fiendtlig og venstrevridd propaganda.

Nå varsler han lovforslag som vil innebærer forbud mot all utenlandsk finansiering av slike organisasjoner.

Hevder Norge har stanset

Ifølge den israelske avisa Haaretz hevdet Netanyahu søndag å ha stanset slik støtte fra Norge, trolig med henvisning til at utenriksminister Børge Brende (H) nylig trakk tilbake støtten fra en palestinsk kvinneorganisasjon som er oppkalt etter Dalal Mughrabi som deltok i et terrorangrep i Israel i 1978.

Ifølge Netanyahu var den norske beslutningen om å kutte støtten et resultat av «Israels besluttsomme utenrikspolitikk»:

Halvert støtte

Siden Børge Brende (H) overtok som utenriksminister, har Norge riktig nok halvert støtten til israelske menneskerettighetsorganisasjoner som dokumenterer overgrep mot palestinerne. Men den samlede bistanden til slike organisasjoner var likevel på 5,4 millioner kroner i 2016, viser NTBs gjennomgang av NORADs database.

Breaking the Silence, som består av tidligere israelske soldater som dokumenterer egne og medsoldaters overgrep i de okkuperte områdene, mistet all norsk støtte i fjor. Dette som følge av «store behov i andre deler av regionen», ifølge UD.

Ikke kjent med forslag

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD avviser Netanyahus påstand om at Norge har gått med på å kutte støtten.

– Norge samarbeider med israelske og palestinske frivillige organisasjoner for å bidra til en fredelig løsning på konflikten, sier hun.

– Vi har sett nyhetsmeldingene om at det vurderes å endre lovgivningen om utenlandsk finansiering av israelske sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi er imidlertid ikke kjent med at et slikt lovforslag er varslet lagt fram i Israel, svarer Solberg på spørsmål om hvordan UD ser på Netanyahus forslag.

