May: Brexitforhandlingene starter neste uke

May dro tirsdag rett fra regjeringsforhandlinger med det kristenkonservative nordirske partiet DUP i London til Paris der hun hadde en arbeidsmiddag med president Macron i Elyséepalasset.

På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.

May svarte at timeplanen er "på rett vei" og at forhandlingene mellom EU og Storbritannia om britenes utmeldelse fra unionen skal starte neste uke.

– Døren åpen for å bli i EU

Macron på sin side understreket at "døren fortsatt står åpen" dersom britene skulle ombestemme seg og bli værende i EU.

– Beslutningen er tatt av det britiske folk, det respekterer jeg. Men fra et europeisk ståsted så er det fortsatt en mulighet for en kursendring så lenge forhandlingene ikke er ferdige, sa Macron.

Det kommer imidlertid neppe til å skje, May har hele tiden stått fast på at brexit vil bli en realitet. Det holder hun fast ved også etter parlamentsvalget i forrige uke der Mays konservative parti gikk på en smell og tapte flertallet det hadde i Parlamentet.

Partiet vil nå forsøke å danne en mindretallsregjering med støtte fra nordirske DUP.

Enige om antiterrortiltak

Macron og May kunngjorde også at de var blitt enige om å innføre en rekke felles antiterrortiltak.

Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.

Både Frankrike og Storbritannia har i løpet av de siste par årene vært rammet av flere terrorangrep begått av islamistiske ekstremister som har tatt mange liv.

