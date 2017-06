Matforgiftning rammer flere hundre irakiske flyktninger 

Flyktningene hadde inntatt et måltid de fikk av en lokal organisasjon da de skulle bryte fasten mandag kveld. 752 mennesker ble syke, opplyser Iraks helseminister Adila Hamoud. En kvinne og et barn døde, og tilstanden for 300 av de andre er kritisk.

Saken etterforskes, opplyser Raad al-Dahlaki, som leder flyktning- og migrasjonskomiteen i parlamentet.

Hendelsen skjedde i en leir for irakere som har flyktet fra byen Mosul, der irakiske styrker, med støtte fra USA, kjemper mot IS.

Leiren huser over 6.000 mennesker, ifølge FNs flyktningorganisasjon.

