Islamisttopp drept i droneangrep i Pakistan

Dronen avfyrte tirsdag to raketter mot et hus i de stammekontrollerte områndene nordvest i Pakistan. Huset ble brukt som skjulested for Haqqani-kommandaten Abu Bakar.

Ifølge en talsmann for pakistanske myndigheter var Bakar alene i huset da det ble truffet av rakettene, og ingen andre personer skal ha blitt såret eller drept.

Angrepet kommer om lag to uker etter terrorangrepet i Kabul der over 150 mennesker ble drept. Afghanske myndigheter anklage Haqqani-nettverket for å stå bak Kabul-angrepet, noe nettverket har benektet.

Det er ikke kjent om tirsdagens droneangrep kan knyttes til angrepet i Kabul.

