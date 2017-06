Ukraina hevder sju soldater er drept i sammenstøt

Ifølge det ukrainske militæret ble fire soldater drept på lørdag, to på søndag, og én på mandag. Mer enn 10.000 mennesker har mistet livet i konflikten mellom prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker.

Konflikten eskalerte ifølge militærtalsmann Andrij Lysenko for over to uker siden da prorussiske opprørsstyrker sendte tunge våpen til frontlinjene, noe som ifølge Lysenko var et brudd på fredsavtalene.

USA og EU har innført sanksjoner mot Russland, men Kreml benekter at de støtter opprørerne.

Konflikten har brakt forholdet mellom Moskva og Vesten til det laveste punkt siden den kalde krigen.

