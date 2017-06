Tyrkias økonomi opp med 5 prosent

Veksten på 5 prosent er større enn analytikernes prognoser på 3,8 prosent, og er tegn på at Tyrkias økonomi er i ferd med å komme seg på beina etter turbulensen som følge av kuppforsøket i juli i fjor.

Den største drivkraften bak veksten i årets første kvartal er økt eksport av varer og tjenester. Eksportveksten var på 10,6 prosent, viser tall som det tyrkiske statistiske sentralbyrået TUIK la fram mandag.

President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene. Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt fram og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst. Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.

I første kvartal i fjor var veksten på 4,5 prosent. Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent. I siste kvartal i fjor var det tegn til bedring da veksten endte på 3,5 prosent.

Tallene fra mandag gjør at sjeføkonom Özgür Altuğ ved BGC Partners nå har oppjustert prognosene for en BNP-vekst for 2017 fra 2,5 prosent til 4,7 prosent. Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent.

(©NTB)