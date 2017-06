Trump har holdt sitt første møte med hele regjeringen

Etter nesten fem måneder ved makten holdt Trump mandag sitt første møte med hele regjeringen. Han benyttet anledningen til å hylle medlemmene.

– Denne regjeringen er så aktiv som den kan bli, sa Trump.

Deretter fikk han regjeringsmedlemmene til å hylle ham.

– Det er mitt livs største privilegium å kunne tjene deg som visepresident, sa visepresident Mike Pence.

– Vi takker deg for muligheten og velsignelsen til å tjene din agenda, sa stabssjef Reince Priebus.

Under regjeringsmøtet sa Trump at han vil bringe flere amerikanere inn i økonomien ved å la dem få mulighet til å jobbe som lærlinger.

– Det finnes millioner av gode stillinger som leder til store karrierer, stillinger som ikke krever fire år med universitetsutdannelse, sa Trump.

Presidenten sa også at han om to uker skal holde pressekonferanse for å snakke om Det hvite hus' innsats i kampen mot IS.

(©NTB)